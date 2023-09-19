Уряд звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти

Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнили Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Котенко ще 13 вересня казав, що подає у відставку після того, як уряд обмежив його повноваження.

Кабмін вирішив, що перемовини з рф про повернення тіл тепер вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти (який створив Котенко) відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.