Політика

Уряд звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти

19 Вересня 2023 14:24
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кадри

 Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнили Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Котенко ще 13 вересня казав, що подає у відставку після того, як уряд обмежив його повноваження.

Кабмін вирішив, що перемовини з рф про повернення тіл тепер вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти (який створив Котенко) відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.


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