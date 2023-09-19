Уряд змінив правила експорту певних видів продукції

Український уряд 19 вересня схвалив нову процедуру експорту певних видів продукції до п’яти держав-членів Євросоюзу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні профільного комітету Європейського парламенту.

Відтак, чотири культури: кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, — мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

Посадовець пояснив, що після того, як 15 вересня ЄК скасувала ембарго на українське зерно, Київ, згідно з новими умовами, протягом 72 годин напрацював і представив план дій щодо контролю за експортом.

“Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами-імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур. Вони своєю чергою визначають, чи готові приймати ці культури, коли і в яких обсягах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з країнами, що приймають”, — зазначив Сольський.

Міністр висловив сподівання, що нова схема роботи “задовольнить усі сторони і навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, доєднаються до цього плану”.