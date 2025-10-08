Уряд затвердив план дій для стабільного проходження зими — фіксовані тарифи та захист енергооб’єктів

Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для забезпечення стабільності енергопостачання та збереження фіксованих тарифів на газ до 31 березня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, головна мета — гарантувати українцям світло, тепло і передбачувані тарифи, попри всі виклики воєнного стану.

«Ми працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики, забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що ціна на природний газ залишатиметься незмінною до 31 березня 2026 року завдяки продовженню дії спеціальних обов’язків (ПСО) для учасників ринку газу:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ) ,

, для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Також уряд ухвалив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, яка передбачає:

захист критичних енергетичних об’єктів,

формування резервів обладнання та матеріалів,

створення планів швидкого реагування у разі пошкоджень,

постійну роботу антикризових штабів у регіонах для запобігання блекаутам.

Свириденко підкреслила, що цей комплекс заходів дозволить діяти злагоджено — як для профілактики, так і для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури.