        Уряд затвердив план дій для стабільного проходження зими — фіксовані тарифи та захист енергооб’єктів

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 21:02
        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко / Фото: Facebook/Юлія Свириденко
        Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко / Фото: Facebook/Юлія Свириденко

        Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для забезпечення стабільності енергопостачання та збереження фіксованих тарифів на газ до 31 березня 2026 року.

        Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

        За її словами, головна мета — гарантувати українцям світло, тепло і передбачувані тарифи, попри всі виклики воєнного стану.

        «Ми працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики, забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — зазначила Свириденко.

        Вона наголосила, що ціна на природний газ залишатиметься незмінною до 31 березня 2026 року завдяки продовженню дії спеціальних обов’язків (ПСО) для учасників ринку газу:

        • для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ),
        • для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

        Також уряд ухвалив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, яка передбачає:

        • захист критичних енергетичних об’єктів,
        • формування резервів обладнання та матеріалів,
        • створення планів швидкого реагування у разі пошкоджень,
        • постійну роботу антикризових штабів у регіонах для запобігання блекаутам.

        Свириденко підкреслила, що цей комплекс заходів дозволить діяти злагоджено — як для профілактики, так і для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури.


