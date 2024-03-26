Політика

Уряд затвердив Дорожню карту децентралізації

26 Березня 2024 17:51
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кабмін
Засідання Кабміну / Фото з ТГ-каналу Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню карту децентралізації. Як зазначає Міністерстві інфраструктури, документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на 2024 – 2027 роки.

“До обговорення було залучено широке коло експертів, міжнародних партнерів, представників асоціацій органів місцевого самоврядування — для врахування всіх позицій”, — йдеться у повідомлені.

За словами міністра Олександра Кубракова, реформа децентралізації “дала поштовх до формування ефективного та найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві — місцевого самоврядування”.

“Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи”, — наголосив посадовець.

У Мінінфраструктури додали, що планом заходів було визначено ключові кроки для становлення спроможних громад, зокрема:

  • зміна законодавства (законопроєкти щодо удосконалення регулювання механізму затвердження територій територіальних громад і визначення їх адмінцентрів; про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях; про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади; щодо удосконалення законодавчих інструментів консультацій органів державної влади з асоціаціями органів місцевого самоврядування; про місцеву статистику та ін);
  • підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;
  • розбудова місцевої демократії та широке залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях.

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