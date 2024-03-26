Уряд затвердив Дорожню карту децентралізації

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню карту децентралізації. Як зазначає Міністерстві інфраструктури, документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на 2024 – 2027 роки.

“До обговорення було залучено широке коло експертів, міжнародних партнерів, представників асоціацій органів місцевого самоврядування — для врахування всіх позицій”, — йдеться у повідомлені.

За словами міністра Олександра Кубракова, реформа децентралізації “дала поштовх до формування ефективного та найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві — місцевого самоврядування”.

“Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи”, — наголосив посадовець.

У Мінінфраструктури додали, що планом заходів було визначено ключові кроки для становлення спроможних громад, зокрема: