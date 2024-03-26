Уряд затвердив Дорожню карту децентралізації

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню карту децентралізації. Як зазначає Міністерстві інфраструктури, документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на 2024 – 2027 роки.
“До обговорення було залучено широке коло експертів, міжнародних партнерів, представників асоціацій органів місцевого самоврядування — для врахування всіх позицій”, — йдеться у повідомлені.
За словами міністра Олександра Кубракова, реформа децентралізації “дала поштовх до формування ефективного та найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві — місцевого самоврядування”.
“Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи”, — наголосив посадовець.
У Мінінфраструктури додали, що планом заходів було визначено ключові кроки для становлення спроможних громад, зокрема:
- зміна законодавства (законопроєкти щодо удосконалення регулювання механізму затвердження територій територіальних громад і визначення їх адмінцентрів; про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях; про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади; щодо удосконалення законодавчих інструментів консультацій органів державної влади з асоціаціями органів місцевого самоврядування; про місцеву статистику та ін);
- підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;
- розбудова місцевої демократії та широке залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях.