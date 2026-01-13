Смерть під час імплантації сідниць: у Києві судитимуть пластичного хірурга

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 50-річного пластичного хірурга однієї з приватних клінік, пацієнтка якого померла під час проведення операції з імплантації сідниць.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2023 року 28-річна жінка звернулася до приватної клініки в Подільському районі Києва для проведення пластичної операції. Після первинного огляду лікар запропонував оперативне втручання, на яке пацієнтка погодилася.

Під час операції стан жінки різко погіршився — у неї сталася зупинка серця. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати пацієнтку не вдалося.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час операції хірург порушив стандарти надання медичної допомоги. Зокрема, використовувався розчин Кляйна, у якому замість лідокаїну застосували лонгокаїн у дозуванні, що значно перевищувало допустимі норми. Також зафіксовано інші порушення медичних протоколів.

Слідство дійшло висновку, що виявлені порушення перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю пацієнтки. Дії лікаря кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.