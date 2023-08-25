Уряд запровадив електронний документообіг під час проходження ВЛК

Уряду ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, Кабмін затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, медзакладами, військкоматами.

Маляр розповіла, що донині усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця, передавалися на паперах.

Це, за словами посадовиці, суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військових.

Кабмін затвердив порядок електронного документообігу. Це дозволить звільнити військових від ролі «кур’єра», додала Маляр. Натомість з’явиться можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Відтепер інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в медзакладах;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медкарти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

“Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій”, – додала Маляр.