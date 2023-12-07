Економіка

Уряд виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення

7 Грудня 2023 20:13
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кабмін

Уряд на позачерговому засіданні затвердив розпорядження про надання 788 мільйонів гривень Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах, зокрема, на розмінування та фортифікаційні укріплення.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. 

Із цих коштів 759 млн гривень спрямують на закупівлю автотехніки, ще 29 млн — на спецтехніку.

Як пояснив премʼєр, це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів.


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