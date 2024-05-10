Економіка

Уряд виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми, – Шмигаль

10 Травня 2024 16:20
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кабмін, електроенергія
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду / Фото: Кабмін

Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7, а уряд виділяє 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Коментуючи складну ситуацію в енергетиці, Шмигаль розповів, що вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

За його словами, велика ставка робиться на децентралізацію енергосистеми. Так, Фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”.

“ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення. НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання”, – повідомив глава уряду.

За його словами, в уряді розраховуть, що протягом наступного півріччя зможуть суттєво децентралізувати українську енергосистему.


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