Економіка

Уряд відклав створення Реєстру олігархів

22 Вересня 2023 12:19

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). 

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну  №827-р від 19 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Відповідно до додатку до розпорядження, функціонування та наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше реєстр мали створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.


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