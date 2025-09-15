Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2026: головний пріоритет — оборона та соціальна стійкість

Кабінет Міністрів затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Реклама

Реклама

«Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026 року», — наголосила вона.

Основні параметри бюджету

Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд до 2025 року)

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд або +18,8%)

Дефіцит: до 18,4% ВВП (-3,9 в.п. до 2025 року)

Зовнішнє фінансування: 2 трлн 79 млрд грн

Пріоритет — безпека і оборона

Головна стаття витрат — сектор безпеки й оборони:

2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд до 2025 року).

Мінімум 44,3 млрд грн передбачено на українське виробництво зброї: боєприпаси, ракети, системи ПРО, авіаційна й бронетехніка.

Освіта та наука

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд) +50% зарплати для педагогів (30% з 1 січня, ще 20% з 1 вересня 2026); безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів із 1 жовтня 2026; стипендії для 163 тис. студентів зростуть удвічі з 1 вересня.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд), включно з підтримкою молодих учених та оборонних досліджень.

Охорона здоров’я

258 млрд грн (+38 млрд) зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн, надбавки медикам у прифронтових регіонах; розширення програми медгарантій до 191,6 млрд грн; безкоштовні ліки для хронічних хвороб; 10 млрд грн на програму «Чекап 40+» — скринінг для українців від 40 років (перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя).



Соціальний блок

Пенсії: 1,027 трлн грн (+123,4 млрд), із індексацією.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд), зокрема допомога ВПО, особам з інвалідністю, програми «єЯсла», «Пакунок школяра».

Демографія: 24,5 млрд грн на підтримку народжуваності (допологова допомога, виплати при народженні, догляд за дитиною до року).

Ветеранська політика: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд), включно з житлом для ветеранів з інвалідністю, фінансуванням ветеранських просторів і стоматологією.

Регіони та економіка

Доходи місцевих бюджетів: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд).

Міжбюджетні трансферти: 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн (програма «5-7-9%», «єОселя», індустріальні парки, Brave1).

АПК: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд), включно з дотаціями на зрошення.

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд) — розвиток контенту для зміцнення національної ідентичності.

Відновлення та модернізація: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд).

«У бюджеті враховані потреби Сил оборони, підтримка ветеранів і їхніх сімей, усі соціальні виплати та витрати, що гарантують стійкість України у час війни», — підсумувала Свириденко.