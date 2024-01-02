Економіка

Уряд Туска збереже заборону на імпорт українського зерна до Польщі

2 Січня 2024 20:35
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зерно, польща

Польща не скасовуватиме заборону на імпорт українського зерна, яку було запроваджено у травні 2023 року. Країна чекає на нові правила на рівні Євросоюзу.

Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський.

“Ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі”, – наводить міністерство заяву Секерського в інтерв’ю TVP Info.

При цьому, за інформацією Polskie Radio 24, міністр в інтерв’ю також розповів, що експорт українського зерна має здійснюватись іншим шляхом, ніж європейський чи польський.

“Тому що завжди є певний ризик навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться у Польщі”, – додав він.


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