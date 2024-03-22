Уряд створив Центр авіації СБУ

Український уряд погодив створення Центру авіації, який діятиме при Службі безпеки України.

Як повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, установу створили за пропозицією самої СБУ.

Новостворена установа буде виконувати завдання Служби безпеки для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру й безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій спільно зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, пише народний депутат Олексій Гончаренко.