Уряд спрямував 2,56 млрд грн на генератори для семи областей: хто у списку

Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 2,56 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. Кошти використають для забезпечення теплом і електроенергією регіонів, які найбільше постраждали від російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд затвердив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн на придбання генераторів великої потужності для потреб Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

“Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба. Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів”, – зазначила Свириденко.

Також, за словами прем’єр-міністерки, визначено відповідального замовника й встановлено чіткий порядок використання генераторів — передусім для об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення.