Суспільство

Уряд Швеції готує нові правила для українців, які перебувають у країні

7 Травня 2024 10:28
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біженці, швеція
Прапор Швеції / Getty Images

Зміни, які готує швецький уряд допоможуть українцям швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. 

Про це повідомляє Sveriges radio.

Наразі українці повинні прожити у Швеції 3 роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування. 

Цей термін хочуть скоротити до 1 року. Планується, що нові правила набудуть чинності 1 листопада.

“Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. 

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою”.

Також зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.

Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні. Сьогодні українці можуть отримувати мати від Міграційного агентства Швеції у розмірі 71 шведська крона на день (7 євро), а з участю у програмі − 308 шведських крон (30 євро).

Передбачається, що станом на 1 листопада цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Водночас, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.


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