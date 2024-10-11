Політика

Уряд сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони
11 Жовтня 2024 20:37
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Кабінет Міністрів України погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони. Йдеться про агенцію оборонних закупівель‎ та “‎Державного оператора тилу”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Призначення Наглядових рад в оборонних агентствах АОЗ і ДОТ є важливим кроком для відповідності міжнародним стандартам у сфері оборонних закупівель. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує ризики корупції та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів”‎, – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради “Агенції оборонних закупівель”‎ як незалежних членів:

  • Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
  • Катерина Кузнецова (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
  • Лукаш Столярськи (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами й складною логістикою);

Як представників держави:

  • Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
  • Тарас Чмут (директор фонду “Повернись живими”).

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради “‎Державного оператора тилу”‎ як незалежних членів:

  • Саймон Вудворд (має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);
  • Ганна Демченко (має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);
  • Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній);

Як представників держави:

  • Надія Бігун (на посаді заступника міністра економіки України координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства);
  • Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони України).

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