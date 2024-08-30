Політика

Уряд Румунії скерував до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
30 Серпня 2024 19:48
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ппо, румунія
Пускова утановка ЗРК Patriot / Фото: Reuters

Міністерство національної оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода“.

“Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами”, – йдеться в документі.

Там також вказано, що натомість Бухарест отримає нову систему ППО за кошти партнерів, водночас парламент має схвалити додаткові витрати на збори та комісії в розмірі приблизно 60 мільйонів доларів.

Законопроєкт не встановлює точної дати передання Україні ЗРК Patriot, але вказує, що це має статись “якнайшвидше”. Розгляд документа почнеться на осінній сесії парламенту, яка стартує 2 вересня.


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