Суспільство

Уряд призначив нового голову ДСНС
28 Червня 2024 14:30
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дснс
Андрій Даник / ДСНС

Кабмін призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом міністрів України призначено Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Миронюка Віталія Григоровича – першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, – написав Мельничук.

Крім того, уряд звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби з питань праці, а також погодив призначення Юрія Дудки головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.


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