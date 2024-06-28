Уряд призначив нового голову ДСНС

Кабмін призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом міністрів України призначено Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Миронюка Віталія Григоровича – першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, – написав Мельничук.

Крім того, уряд звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби з питань праці, а також погодив призначення Юрія Дудки головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.