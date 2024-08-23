Економіка

Уряд продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла
23 Серпня 2024 17:36
читать на русском →
газ, тарифи
Ілюстративне фото / PublicDomainPictures

Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло”, – зазначив Шмигаль.

Наразі в Україні діє закон, який встановлює мораторій на підвищення цін на газ, розподіл газу, на гаряче водо- та теплопостачання для населення. Відповідно до нього ціна на газ має бути не вищою, ніж була станом на лютий 2022 року.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Серпня 2024 17:51

США розширили антиросійські санкції
23 Серпня 2024 17:36

Уряд продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла
23 Серпня 2024 16:05

Україна відновлює експорт електроенергії
23 Серпня 2024 15:30

Україна та Індія під час візиту прем’єра Моді погодили чотири документи про співпрацю
23 Серпня 2024 13:41

Зеленський та прем’єр Індії вшанували пам’ять загиблих під час війни українських дітей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки