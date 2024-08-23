Уряд продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла

Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло”, – зазначив Шмигаль.

Наразі в Україні діє закон, який встановлює мораторій на підвищення цін на газ, розподіл газу, на гаряче водо- та теплопостачання для населення. Відповідно до нього ціна на газ має бути не вищою, ніж була станом на лютий 2022 року.