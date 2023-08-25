Економіка

Уряд підвищив зарплати бюджетникам у зоні бойових дій

25 Серпня 2023 21:46
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зарплатня

Кабінет міністрів збільшив оплату праці співробітникам бюджетних установ, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зокрема, передбачається встановити щомісячну надбавку на період воєнного стану працівникам бюджетних установ та організацій:

  • на 50% — за роботу на територіях можливих бойових дій;
  • на 100% — на територіях активних бойових дій.

Окрім того, надавачам соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановили щомісячну надбавку у розмірі 100%.

Також органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям рекомендували встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що в прифронтових і прикордонних районах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність жителів.


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