Уряд підвищив зарплати бюджетникам у зоні бойових дій

Кабінет міністрів збільшив оплату праці співробітникам бюджетних установ, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зокрема, передбачається встановити щомісячну надбавку на період воєнного стану працівникам бюджетних установ та організацій:

на 50% — за роботу на територіях можливих бойових дій;

на 100% — на територіях активних бойових дій.

Окрім того, надавачам соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановили щомісячну надбавку у розмірі 100%.

Також органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям рекомендували встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що в прифронтових і прикордонних районах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність жителів.