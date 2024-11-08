Економіка

Уряд підготував проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання
8 Листопада 2024 18:40
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бюджет, кабмін
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Кабінет міністрів

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Як повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України.

“На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки”, – повідомив Шмигаль.

Також, за словами прем‘єра, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання збільшені видатки бюджету на 50 млрд грн:

  • Додаткові 24 млрд грн уряд пропонує виділити на освіту. З цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері  
  • Додаткові 6,3 млрд грн пропонується направити на медицину
  • Додаткові 5 млрд грн виділити на підтримку ветеранів. 
  • Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяється 12,6 млрд грн.

“Також ми передбачали подальшу роботу програми єВідновлення і її фінансування у повному обсязі”, – додав Шмигаль.


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