Уряд підготував проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Як повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України.

“На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки”, – повідомив Шмигаль.

Також, за словами прем‘єра, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання збільшені видатки бюджету на 50 млрд грн:

Додаткові 24 млрд грн уряд пропонує виділити на освіту. З цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері

Додаткові 6,3 млрд грн пропонується направити на медицину

Додаткові 5 млрд грн виділити на підтримку ветеранів.

Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяється 12,6 млрд грн.

“Також ми передбачали подальшу роботу програми єВідновлення і її фінансування у повному обсязі”, – додав Шмигаль.