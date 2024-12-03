Політика

​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності
3 Грудня 2024 17:13
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кабмін
Ілюстративне фото / REUTERS

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу”, — зазначив Шмигаль у своєму Telegram.

Прем’єр нагадав, що Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності. За словами Шмигаля, це інституційне посилення сприятиме формуванню нової якості роботи та взаємодії з українською спільнотою по всьому світу, включаючи мігрантів.

Шмигаль також додав, що створення Міністерства національної єдності допоможе розробити стратегію повернення українців до країни. Чернишов вже найближчим часом представить план розвитку міністерства, команду та основні цілі.


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