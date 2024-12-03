Верховна Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України

Верховна Рада України призначила голову правління НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності.

За його призначення проголосували 237 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатуру Чернишова в парламенті представляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Сам Чернишов також виступив перед депутатами, відповідаючи на запитання щодо створення нового міністерства.

Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський презентував у парламенті план внутрішньої стійкості України, який включав створення цього міністерства.

Новостворене Міністерство національної єдності покликане підтримувати українські громади за кордоном, сприяти зміцненню їхніх зв’язків із Україною та захищати спільні національні інтереси.

На думку Зеленського, для ефективної реалізації цих завдань потрібна активніша роль держави, адже зусиль Міністерства закордонних справ недостатньо.