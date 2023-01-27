Уряд Німеччини виділив €4,8 млн на підтримку ветеранів та сімей полеглих Захисників

Міжнародна організація з міграції та Міністерство закордонних справ Німеччини розпочали 18-місячний проект, що спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад та зміцнення потенціалу психосоціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та громад.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Проект «Шлях стійкості», що фінансується Урядом Німеччини, зокрема Міністерством закордонних справ Німеччини, підтримає державні ветеранські політики, місцеві органи влади, 14 громадських організацій та установ. Загалом на його реалізацію виділено 4,8 млн євро.

Зокрема у межах проекту буде проведено дослідження щодо соціальної реінтеграції ветеранів та їхнього внеску у життя суспільства, а також технічна експертиза для партнерів. Також передбачена передача обладнання та невеликі ремонти приміщень, підтримка діяльності сервісних центрів.

Крім цього, 25 центрів ветеранського розвитку, які планує відкрити по всій Україні Мінветеранів, отримають обладнання задля сприяння економічній реінтеграції ветеранів.