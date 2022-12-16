Уряд ФРН виділить “Укренерго” 32,5 мільйона євро

Уряд Німеччини виділить національній енергетичній компанії “Укренерго” 32,5 мільйона євро для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. Відповідну угоду з Кредитною установою з відбудови (KfW) підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляє прес-служба компанії. Уряд Німеччини на зустрічі представляла посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Ці кошти спрямують на відбудову восьми високовольтних підстанцій на півдні та заході України. Зокрема, на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дозволить керувати їх роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

“Відновлені підстанції будуть модерними та сучасними: автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, будуть відповідати вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі”, – йдеться у повідомленні.