Суспільство

Упродовж поточної доби відбулося уже 130 бойових зіткнень, – Генштаб

14 Травня 2024 20:31
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Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше атак — на Покровському, Краматорському, Куп’янському та Харківському напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 19:00.

  • На Сумщині росіяни завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.
  • На Харківському напрямку кількість атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати росіян протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М’ясожарівки.
  • На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.
  • На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.
  • На Покровському напрямку інтенсивність боїв лишається високою. Російська армія продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію Росія залучала 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак на позиції українських оборонців. Найбільше — в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 російських атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
  • На Придніпровському напрямку сьогодні російські солдати 5 разів атакували українських захисників поблизу Кринок, успіху не мали.
  • На Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

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