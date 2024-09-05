Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників

В ніч на 5 вересня РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”. Сили ППО збили 60 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сьогодні уночі ворог атакував Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М” з окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу “Shahed” з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Українські оборонці неба у результаті протиповітряного бою збили 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь, ще 15 – локаційно втрачені на території України, ймовірно під впливом засобів РЕБ. У силах ППО зазначили, що інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

У Повітряних силах додали, що до відбиття ворожої атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.