Уночі росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками

У ніч на 6 серпня російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це повідомила Ізмаїльська районна військова адміністрація.

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“Ворог знову атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали писали про сильну пожежу, яка спалахнула внаслідок інтенсивної атаки.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили 5 серпня о 22:12. За даними Повітряних сил, спершу з акваторії Чорного моря в напрямку регіону рухався один ударний БпЛА. Згодом, о 23:35, повідомили вже про групу дронів, а о 00:17 — про нові хвилі безпілотників, які прямували до Татарбунар та Ізмаїла.