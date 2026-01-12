Уночі РФ завдала удару по українській енергетиці: є знеструмлення в семи областях, — Міненерго

У ніч на 12 січня росіяни атакували українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювалися споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

Про це повідомив заступника міністра енергетики України Роман Андарак.

На Одещині та Житомирщині після нічних обстрілів тривають ремонтні роботи. У Чернігівській області пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У Києві та Київській області застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до графіків погодинних відключень.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 – у Закарпатській, 36 – у Дніпропетровській та 15 – у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

У більшості регіонів у понеділок діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря.