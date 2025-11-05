Уночі над Україною знешкодили понад 60 російських БпЛА

У ніч на 5 листопада, починаючи з 19:00 4 листопада, РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 із них було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 61 БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в Повітряних силах.