        Уночі над Україною знешкодили понад 60 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 09:27
        Збитий на Сумщині БпЛА / Фото: ДПСУ
        Збитий на Сумщині БпЛА / Фото: ДПСУ

        У ніч на 5 листопада, починаючи з 19:00 4 листопада, РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово  Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 із них було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 61 БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.

        “Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в Повітряних силах.


