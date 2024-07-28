Уночі була атакована нафтобаза під Курськом

Уночі БПЛА атакували нафтобазу в Курському районі – загорілися три резервуари з паливом, розповів т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За словами чиновника, постраждалих немає, на одному з резервуарів вогонь вдалося загасити.

У Міноборони РФ відзвітували, що вночі та вранці засоби ППО перехопили і знищили п’ять БПЛА над Бєлгородською областю, два – над Курською, ще два – над Нижегородською.

У мережі з’являлися повідомлення про звуки вибухів, нібито через збиття дронів на півдні та південному сході від Курська.

Також у курських Telegram-каналах писали, що в Медвенському районі було дуже “голосно”.

Крім того, на тлі “відбиття” дронової атаки сталися щонайменше дві пожежі в регіоні: одна в Медвенському районі, а інша – в Курському.

У Telegram-каналі Shot розповідають, що через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Як розповіли місцеві жителі, вночі вони чули “кілька потужних вибухів” у районі нафтобази.

“До цього було чути характерний звук прольоту БПЛА, а після вибухів очевидці побачили в небі сильне задимлення”, – йдеться в публікації.