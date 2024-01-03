Кримінал

Унаслідок атаки 29 грудня в Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях: загинули понад 50 людей

3 Січня 2024 16:55
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дснс, ракетний удар

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок російського масованого удару по Україні 29 грудня 2023 року було уражено 18 населених пунктів у 10 областях.

Про це повідомили у ДСНС.

Як зазначається, через обстріл постраждали 170 і загинули 53 людини. Водночас вдалося врятували 22 українських громадян.

На місцях працювали 700 співробітників Держслужби і 145 одиниць техніки.

“Сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тисячі 70 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні”, — додали у ДСНС.


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