Політика

Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї
27 Листопада 2024 16:20
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корея, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі в Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем представив розвіддані про військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Сторони обговорили спільні дії у відповідь на нові загрози безпеці.

Про це пише Yonhap.

Південнокорейський лідер наголосив на готовності співпрацювати з Україною та координувати зусилля зі Сполученими Штатами для реагування на виклики, що виникають через зростання військових зв’язків між Москвою та Пхеньяном.

Україна та Південна Корея домовилися продовжити обмін інформацією щодо розгортання військ КНДР на території Росії та передачі зброї та ресурсів у відповідь на військову допомогу Пхеньяна Москві.

Українська делегація також провела переговори з радником президента Південної Кореї з питань нацбезпеки Шин Вон Шиком і міністром оборони Кім Йон Хьоном. У ході зустрічей обговорювалися питання співпраці та надано додаткові розвіддані про участь північнокорейських військових у війні на боці Росії.

Раніше президент Юн Сок Йоль заявляв, що рішення про передачу зброї Україні залежатиме від ступеня військової взаємодії між Пхеньяном і Москвою. Наразі невідомо, чи було це питання обговорено під час візиту Умєрова.


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