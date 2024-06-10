Умєров зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів

Міністр оборони України Рустем Умєров у Києві зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

Про це Умєров повідомив у своєму Facebook.

“F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну”, – повідомив Умєров.

Умєров закликав Нідерланди фінансувати виробництво зброї саме в Україні з огляду на те, що тут багато для цього спроможностей.

“Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше”, — додав глава Міноборони.