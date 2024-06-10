Політика

Умєров зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів
10 Червня 2024 21:44
Умєров
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (по центру) / Фото: Rustem Umerov

Міністр оборони України Рустем Умєров у Києві зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

Про це Умєров повідомив у своєму Facebook.

“F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну”, – повідомив Умєров.

Умєров закликав Нідерланди фінансувати виробництво зброї саме в Україні з огляду на те, що тут багато для цього спроможностей.

“Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше”, — додав глава Міноборони.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Червня 2024 20:18

З’явилися супутникові знімки результату ураження російської ППО у Криму
10 Червня 2024 19:18

FT: Західні партнери втрачають довіру до українського уряду через незрозумілі кадрові рішення
10 Червня 2024 18:31

За останній місяц в Україні мобілізували стільки ж людей, як за останні пів року, – Костенко
10 Червня 2024 18:15

Росіяни вдарили по Харкова трьома авіабомбами
10 Червня 2024 18:08

Під час битви за Бахмут помер кожен третій ексв’язень, завербований у ПВК “Вагнер”, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки