Політика

Умєров зустрівся з головкомом Об’єднаних сил НАТО Каволі у США

7 Грудня 2023 19:03
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Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі та командувач Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо Агуто провели зустріч у США.

“На зворотному шляху зі Сполучених Штатів зустрівся з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Вдячний за військову підтримку, яку нам надають партнери. Разом ми здатні дати гідну відсіч авторитарному російському режиму”, – написав Умєров у фейсбуці.


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