Політика

Умєров заявив, що для перемоги Україні потрібно більше зброї
11 Липня 2024 12:41
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Умєров
Рустем Умєров / Міністерство оборони

Українська влада має план перемоги у війні проти РФ, але країна потребує більше зброї.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Ми взмозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в РФ – ред.) займає час, а час є вирішальним. Але ми взмозі це (перемогти – ред.) зробити», – сказав він.

За його словами, Україна використовуватиме дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об’єктах.

«Росія вже екскалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі (в Росії – ред.). Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей», – додав Умєров.


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