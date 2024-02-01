Політика

Умєров заявив, що цього року “дронів буде більше”

1 Лютого 2024 09:53
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дрони, Умєров
Умєров / EPA/UPG

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України планує заключити контракти на сотні тисяч безпілотників цього року.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

За його словами, він разом з віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і командами міністерств зустрівся з понад 120 виробниками БПЛА.

“Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим”, – заявив міністр оборони.

Умєров наголосив, що “дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв”.


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