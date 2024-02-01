Умєров заявив, що цього року “дронів буде більше”

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України планує заключити контракти на сотні тисяч безпілотників цього року.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

За його словами, він разом з віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і командами міністерств зустрівся з понад 120 виробниками БПЛА.

“Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим”, – заявив міністр оборони.

Умєров наголосив, що “дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв”.