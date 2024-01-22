Політика

Умєров заявив про виділення Бельгією понад €600 мільйонів військової допомоги

22 Січня 2024 17:57
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бельгія, Умєров

У 2024 році Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, а також взяла довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Сил оборони України.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер.

«Провів продуктивну розмову з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами. Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших Сил оборони», – поінформував Умєров.

Міністр також подякував Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.


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