Політика

Умєров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції

15 Грудня 2023 12:38
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туреччина, чорне море

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

“Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції”, – сказав міністр оборони України під час зустрічі із новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном.

Повідомляється, що сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

Посол Більген наголосив, що всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.


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