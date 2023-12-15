Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.
Про це повідомляє пресслужба МОУ.
“Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції”, – сказав міністр оборони України під час зустрічі із новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном.
Повідомляється, що сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.
Посол Більген наголосив, що всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.