Умєров закликає до “інформаційної гігієни”

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що Москва зацікавлена у розпалюванні “штучного конфлікту” у керівництві України. Про це він заявив, виступаючи на Конгресі місцевої та регіональної влади.

За словами Умєрова, “противник активно працює над дискредитацією України – ззовні та зсередини”. Однією із цілей російської пропаганди, на думку міністра, є “створення ілюзії, ніби Україну не підтримують її партнери”. Померов закликав владу та громадян країни звертати увагу на, як він висловився, “інформаційну гігієну”.

Раніше українські спецслужби заявляли, що Росія сконцентрувала зусилля на діях в інформаційному просторі – різних інформаційно-психологічних операціях та провокаціях. На цю тему в листопаді виступав і президент Зеленський, який вважає, що однією з цілей подібних операцій може бути його усунення.

В останні місяці в ЗМІ та соцмережах з’явилися численні повідомлення про конфлікт, що нібито має місце, між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.