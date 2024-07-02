Умєров відвідає Вашингтон у вівторок

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон для зустрічі зустрінеться з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном.
Про це оголосила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
Речниця на брифінгу 1 липня повідомила, що Умєров прибуде до Пентагону наступного дня та зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
“Міністр Остін і міністр Умєров обговорять двосторонню безпекову співпрацю, питання регіональної безпеки та способи зміцнити оборонне партнерство між США та Україною”, – розповіла Сабріна Сінгх.