Політика

Умєров відвідає Вашингтон у вівторок
2 Липня 2024 08:57
читать на русском →
сша, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон для зустрічі  зустрінеться з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном.

Про це оголосила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх. 

Речниця на брифінгу 1 липня повідомила, що Умєров прибуде до Пентагону наступного дня та зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

“Міністр Остін і міністр Умєров обговорять двосторонню безпекову співпрацю, питання регіональної безпеки та способи зміцнити оборонне партнерство між США та Україною”, – розповіла Сабріна Сінгх.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Липня 2024 08:53

Обстріл Дніпра 28 червня: кількість загиблих зросла
2 Липня 2024 07:08

Орбан відвідає Київ
1 Липня 2024 20:12

Готуємо кроки, які змусять Росію втрачати більше логістики та техніки, – Зеленський
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки