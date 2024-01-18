Умєров скасував візит до Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував запланований на четвер візит до Франції з міркувань безпеки, утім візьме участь у церемонії проголошення артилерійської коаліції онлайн.

Про це повідомляє Le Monde.

«Рустем Умєров мав приєднатися до свого французького колеги Себастьєна Лекорню під час візиту на завод з виробництва гармат «Цезар», де раніше Франція оголосила, що виробить додаткові 78 одиниць для України», – пише видання.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в четвер у Парижі оголосить про створення «артилерійської коаліції», спрямованої на посилення спроможностей ЗСУ протистояти російській армії. Участь міністр оборони України Рустема Умєрова давно очікувалася.

Ця коаліція, очолювана Францією і США, є одним з компонентів Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайн. Вона об’єднує понад п’ятдесят країн, що підтримують Україну зброєю.