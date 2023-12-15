Умєров: сільський голова може підписувати повістки 

Сільський голова має право особисто підписувати повістки для військовозобов’язаних, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це Рустем Умєров у Львові на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті, цитує “Укрінформ“

“Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету міністрів за номером 352”.

За словами міністра, інші питання зараз опрацьовуються законодавчо, після ухвалення Верховною Радою рішення будуть озвучені.

Існує три типи повісток: повістка для уточнення даних – її вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних; повістка на проходження військово-лікарської комісії; мобілізаційне розпорядження, яке вручають військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.