Умєров розповів про перші кроки на посаді міністра оборони України

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час висупу у Верховній Раді України.

“ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати”, – заявив Умєров.

Він також наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.