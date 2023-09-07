Суспільство

Умєров розповів про перші кроки на посаді міністра оборони України

7 Вересня 2023 07:07
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міноборони, Умєров

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час висупу у Верховній Раді України.

“ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який виключить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати”, – заявив Умєров.

Він також наголосив, що вся інформація про українських воїнів має бути у діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових.


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