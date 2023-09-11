Політика

Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону Остіном

11 Вересня 2023 19:23
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сша, Умєров

Новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Про це міністр оборони повідомив у X.

“Провів змістовну розмову з  Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку та внесок у перемогу України”, – зазначив Умєров.

Також міністр висловив співчуття з нагоди 22-ї річниці 11 вересня.

Пентагон у своєму комюніке зазначає, що Остін привітав Умєрова з призначенням та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

“Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу США над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умеровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі”, – повідомляє американська сторона.


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