Умєров представив послам G7 пріоритети Міноборони на 2024 рік

Міністр оборони Рустем Умєров представив послам держав-членів G7 результати 100 днів роботи його команди та пріоритети на 2024 рік.

Про це повідомили у пресслужбі МО.

“План на 2024 рік, оборонне виробництво і закупівлі, технологічні інновації були й залишаться пріоритетами в роботі міністерства”, — сказав Умєров.

За словами міністра, одним із фокусів роботи Міноборони наступного року буде вітчизняне виробництво й закупівля за кордоном БПЛА усіх модифікацій.

Посадовець підкреслив, що високотехнологічне озброєння є асиметричною відповіддю держави. Серед іншого Умєров висловив вдячність державам G7 за їхню підтримку в боротьбі України проти агресії РФ.