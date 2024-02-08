Політика

Умєров підтвердив необхідність кадрових змін та подякував Залужному

8 Лютого 2024 18:39
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Умєров, Залужний
Рустем Умєров / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони подякував Головнокомандувачу за “всі досягнення та перемоги”.

Про це Умєров написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу.

Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності.

2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги”, – написав Умєров.


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