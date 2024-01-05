Умєров обговорив із міністром оборони Латвії Спрудсом розвиток “коаліції дронів”

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів у сфері виробництва безпілотників.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

Міністр зазначив, що розповів Спрудсу про поточну обстановку на фронті, зокрема із застосуванням БПЛА та веденням радіоелектронної боротьби.

“Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проєкти в цій сфері”, – додав Умєров.