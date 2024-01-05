Політика

Умєров обговорив із міністром оборони Латвії Спрудсом розвиток “коаліції дронів”

5 Січня 2024 16:35
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міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів у сфері виробництва безпілотників.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

Міністр зазначив, що розповів Спрудсу про поточну обстановку на фронті, зокрема із застосуванням БПЛА та веденням радіоелектронної боротьби.

“Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проєкти в цій сфері”, – додав Умєров.


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