Умєров і Сирський відвідали бійців на Сіверському напрямку

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали одну з механізованих бригад на Сіверському напрямку.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

“Разом з головнокомандувачем Збройних сил України працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань. Вдячний кожному військовослужбовцю за їхню відданість та професіоналізм”, – зазначив міністр оборони.

За словами Умєрова, він також “відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання українських військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків)”.

“Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту”, – зазачив очільник Міноборони.

доповідь командира тактичної групи “Вовчанськ”.“Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації”,- додав міністр.