Політика

Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі пріоритети ЗСУ

13 Лютого 2024 21:46
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сирський, Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: facebook Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі і командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

“Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці”, – написав Умєров на сторінці фейсбук у вівторок увечері.

Також сторони обговорили постійне збільшення засобів РЕБ для нівелювання загрози ворожих БПЛА і забезпечення ротації бійців на фронті.

“Попереду – багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги”, – наголосив глава Міноборони.


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