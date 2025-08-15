Умовні перегородки та вузькі розкладачки: російських журналістів поселили в спортзалі на околиці Анкориджа

Представників російських медіа, які прибули до міста Анкоридж на Алясці для висвітлення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, поселили не в готелі, а у спортивному комплексі Alaska Airlines Center. Приміщення переобладнали під тимчасове житло, де журналісти розміщені на розкладачках, відокремлених чорними ширмами.

Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Реклама

Реклама

Причина створення спартанських умов для російської преси у тому, що нібито попит на розміщення під час саміту був настільки великим, що вільних місць у готелях не залишилося. Єдиний доступний хостел міг прийняти лише кількох людей, тоді як російська делегація налічувала близько 50 осіб. Спорткомплекс розташований на околиці міста Анкоридж.

Секції для сну не обладнані дверима, а вузькі розкладачки з невеликими подушками відгороджені ширмами. Приміщення обладнане душовими, роздягальнями та санвузлами.

За даними росЗМІ, під час пандемії цей стадіон вже використовували як ковідний шпиталь. На військовій базі, де пройде саміт, для журналістів облаштовують пресцентр і намет із доступом до інтернету.